ЕС готов ввести санкции против Лукашенко, если ситуация не улучшится

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Страны ЕС согласны ввести санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, если не увидят позитивных сдвигов в решении белорусского кризиса, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на собственные данные.

В свою очередь европейские СМИ отмечают, что речь может пойти не только о Лукашенко, но и о ряде других белорусских официальных лиц.

"Министры иностранных дел ЕС договорились о санкциях против Лукашенко и еще нескольких человек. Теперь (вопрос о расширении списка - ИФ) пойдет в рабочие группы (Совета) ЕС", - написал корреспондент радио "Свободная Европа" Рикард Йозвяк в твиттере.

В понедельник тему Белоруссии обсуждают в Люксембурге главы МИД ЕС.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что ЕС следует расширить санкции против Белоруссии, включив в них, в частности, президента страны Александра Лукашенко. По словам министра, он поддерживает идею включения Лукашенко в санкционный список ЕС.

Ранее в октябре совет ЕС утвердил дополнительные индивидуальные санкции в отношении белорусских официальных лиц. В санкционный список включены 40 человек, которых в Евросоюзе считают причастными к фальсификации итогов президентских выборов в Белоруссии 9 августа и насилию против манифестантов в ходе мирных протестов.

В частности, в него попали замглавы МВД Белоруссии и командующий внутренними войсками Юрий Назаренко, глава МВД Белоруссии Юрий Караев, замминистра внутренних дел и начальник милиции общественной безопасности Александр Барсуков, заместитель командующего внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков, командир минского ОМОНа Дмитрий Балабу.

Лукашенко под санкции не попал. При этом, председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС будет следить за дальнейшим развитием ситуации в Белоруссии.