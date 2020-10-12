Армения признала гибель 480 военных в боях с Азербайджаном в Карабахе

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Армянская сторона сообщила еще о 51 погибшем военнослужащем в боях с Азербайджаном в зоне карабахского конфликта.

Всего, по уточненным данным, с начала боевых действий 27 сентября армянская сторона признала гибель 480 военнослужащих.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Позже Армения и Азербайджан после многочасовых переговоров в Москве договорились о прекращении огня с полудня 10 октября. Однако уже в тот же день военные Армении и Азербайджана начали обмениваться обвинениями в несоблюдении договоренностей и нанесении ударов в зоне карабахского конфликта.