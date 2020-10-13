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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:54Заразились
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В китайском Циндао за два дня провели более 3 млн тестов на COVID-19

В китайском Циндао за два дня провели более 3 млн тестов на COVID-19
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В китайском городе Циндао после выявления трех случаев заражения коронавирусом COVID-19 за последние двое суток провели более 3 миллионов тестов, сообщает муниципальная комиссия по здравоохранению.

"По данным от 08.00 (03.00 по московскому времени) 13 октября, в городе уже собрали 3 078 528 образцов и провели тестирование на нуклеиновую кислоту, уже получили результаты по 1 107 883 тестам. Кроме подтвержденных и бессимптомных случаев заражения, о которых сообщалось ранее, положительных результатов нет", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте комиссии.

Пока в городе выявили всего девять случаев заражения коронавирусом.

После длинных выходных по случаю Дня образования КНР и Праздника середины осени в Циндао обнаружили три бессимптомных случая заражения коронавирусом. Власти планируют протестировать весь город, в котором живет более девяти миллионов человек.

Хроника 09 января – 13 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Циндао Китай Коронавирус

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