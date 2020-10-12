Всех жителей 9-миллионого китайского Циндао проверят на коронавирус

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Власти китайского города Циндао после обнаружения трех бессимптомных случаев заражения коронавирусом планируют протестировать на COVID-19 весь город, в котором живет более девяти миллионов человек.

"При активном содействии жителей города, тестирование продвигается, в течение трех дней полностью протестируем южный и северный районы города, а также районы Лицан, Лаошань и Чэнъян, в течение пяти дней проверим весь город, результаты тестов будут публиковаться сразу же", - говорится в сообщении комиссии города по здравоохранению.

Всего в Циндао уже провели более 277 тысяч тестов. "После того, как в Циндао 11 октября обнаружили три бессимптомных случая заражения коронавирусом, сразу же началась масштабная проверка и тестирование, для теста на нуклеиновую кислоту уже взяли образцы у 277968 человек", - сообщила комиссия по здравоохранению.

По состоянию на 12.00 (07.00 по московскому времени) 12 октября в городе нашли уже 132 человека, близко контактировавших с зараженными, из них положительный тест на нуклеиновую кислоту только у 9 человек. Всех централизованно отправили на карантин.