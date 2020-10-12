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Греция назвала угрозой стабильности возобновление Турцией геологоразведки

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Греция назвала возобновление Турцией разведки нефтегазовых месторождений в восточном Средиземноморье угрозой для стабильности в регионе, сообщает издание Ekathimerini.

В частности, МИД Греции счел решение Турции "серьезной эскалацией и прямой угрозой миру и стабильности в регионе" и обвинил Анкару в том, что она подрывает усилия по решению кризиса в восточном Средиземноморье.

В ночь на понедельник стало известно, что турецкое исследовательское судно "Оруч Реис" вышло в море для продолжения геологоразведочной деятельности в восточном Средиземноморье.

В последние месяцы ситуация в восточном Средиземноморье обострилась, в частности, в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в этом районе. Поиском месторождений углеводородов занимается как раз "Оруч Реис".

Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной. Это вызывает трения между Анкарой и рядом стран ЕС.

Турция Греция

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