Twitter заблокировал ряд аккаунтов, якобы принадлежащих сторонникам Трампа

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Twitter приостановил работу ряда аккаунтов, якобы принадлежащих чернокожим сторонникам президента США Дональда Трампа, сообщают американские СМИ.

Деятельность ряда аккаунтов в соцсети была приостановлена из-за спама и манипуляций платформой, уточняют СМИ.

По словам представителя Twitter, сейчас компания изучает деятельность других аналогичных аккаунтов, и, если будет установлено, что они нарушают политику сервиса, они также будут заблокированы.

Отмечается, что блокировке подверглись 12 аккаунтов, владельцы которых использовали чужие фотографии.

Некоторые аккаунты смогли привлечь тысячи подписчиков, прежде чем их деятельность была приостановлена.