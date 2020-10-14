Лавров счел нечистоплотными заявления США по заморозке ядерных арсеналов

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал нечистоплотными звучащие из Вашингтона заявления о том, что России и США удалось достичь договоренности по заморозке ядерных арсеналов и подключению к ним Китая.

"Нечистоплотно", - сказал Лавров в интервью российским радиостанциям, комментируя соответствующие заявления Вашингтона.

Ранее спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в ходе дискуссии в The Heritage Foundation сообщил, что Штаты готовы продлить СНВ-3, если Россия ограничит или заморозит свой ядерный арсенал, заверив, что Вашингтон сделает то же самое. Российская назвала неприемлемым предложение США о заморозке тактических вооружений.

Он также заявил, что необходимо сформулировать договоренности Вашингтона с Москвой по контролю над вооружениями так, чтобы их можно было распространить и на Пекин.