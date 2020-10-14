Песков подтвердил контакты с США по ядерным арсеналам

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Между Москвой и Вашингтоном нет конкретных договоренностей о замораживании ядерных арсеналов, но есть контакты на высоком и экспертном уровне по этому вопросу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, на этот счет ведутся контакты на экспертном уровне и высоком уровне. Вместе с тем пока мы не говорим о достижении каких-то четких договоренностей", - сказал Песков журналистам в среду.

Так представитель Кремля прокомментировал по просьбе "Интерфакса" заявление спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли о достижении "принципиального соглашения на самых высоких уровнях" по этому вопросу.

"Позиция российской стороны хорошо известна, она последовательна. Пока мы не стали бы говорить о том, что какие-то железобетонные договоренности достигнуты на этот счет", - добавил Песков.

Пескова также попросили прокомментировать заявления на этот счет, прозвучавшие из российского министерства иностранных дел. В частности, ему процитировали слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, назвавшего соответствующее предложение Вашингтона неприемлемым.

"Чем это отличается от того, что я сказал? Я сказал, что никаких железобетонных договоренностей нет. Разве это отличается чем-то?", - отреагировал представитель Кремля.

"Если говорить о понимании необходимости продления ДСНВ, то мы надеемся, что в этом плане мы на одном треке, что мы понимаем, что его надо продлевать. Это и в интересах наших двух стран, и стратегической безопасности всего мира. А в остальном договоренности не достигнуты", - добавил Песков.

Ранее Биллингсли заявил, что Вашингтон и Москва достигли принципиального согласия по продлению договора СНВ-3, срок действия которого истекает в феврале, при условии, что Россия ограничит или заморозит свой ядерный арсенал. "На самом деле мы готовы продлить СНВ-3 на какой-то период времени при условии, если они в ответ согласятся на ограничение или заморозку их ядерного арсенала", - сказал Биллингсли во вторник во время онлайн-дискуссии в Heritage Foundation, добавив, что США готовы сделать то же самое.