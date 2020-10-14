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Премьер Киргизии заявил о неизменности соглашения по российской базе

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Киргизия не намерена пересматривать соглашение с РФ о пребывании российской военной базы на территории республики, заявил в среду новый премьер-министр республики Садыр Жапаров.

"Нет, как было раньше, так и останется", - сказал Жапаров, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Он также подчеркнул, что Россия является основным стратегическим партнером Киргизии. "Наши отношения основаны на многовековых узах, нас многое связывает", - отметил Жапаров.

Российская авиабаза Кант расположена на территории Киргизии с октября 2003 года. На ее вооружении находятся штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8МТВ.

Воинская часть структурно входит в состав ВВС и ПВО Центрального военного округа (ЦВО), но также является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания, участвует в обеспечении безопасности территории и воздушного пространства государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности.

В феврале командующий войсками ЦВО Александр Лапин сказал, что на авиабазе сформирован отряд разведывательных беспилотников.

11 февраля заместитель министра обороны РФ Николай Панков заявил, что российские военные планируют разместить на базе Кант средства противовоздушной обороны.

Как сообщал "Интерфакс", в конце прошлого года российские военные усилили противовоздушную оборону 201-й базы в Таджикистане системами ПВО дальнего действия. 1 декабря на боевое дежурство заступил дивизион зенитных ракетных систем С-300ПС (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Как сообщили ранее в Минобороны РФ, дивизионный комплект С-300ПС был доставлен на базу в Таджикистане с арсенала хранения ЦВО, дислоцированного в Поволжье.

Киргизия Садыр Жапаров

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