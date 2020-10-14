Число сторонников независимости Шотландии выросло до рекордного уровня

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Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Более половины (58%) опрошенных жителей Шотландии выступают за независимость региона от Великобритании, и это рекордный показатель, сообщили в среду западные СМИ со ссылкой на данные опроса общественного мнения от компании Ipsos Mori.

"Наш недавний опрос льет воду на мельницу националистов, но выглядит мрачно для юнионистов (сторонников единства с Британией - ИФ)", - заявила управляющий директор Ipsos Mori в Шотландии Эмили Грей.

42% респондентов выступили за сохранение Шотландии в составе Соединенного Королевства. СМИ уточняют, что в опросе принимали участие 1045 жителей Шотландии в возрасте старше 16 лет, а исследование проходило 2 - 9 октября.

Также СМИ указывают, что данный опрос выявил значительную поддержку Шотландской национальной партии (SNP), возглавляемой первым министром Шотландии Николой Стерджен: 72% опрошенных были удовлетворены тем, как ее правительство справляется с коронавирусным кризисом.

При этом SNP выступает за независимость Шотландии от Соединенного Королевства, а Стерджен пообещала представить график нового возможного референдума о статусе региона до мая 2021 года, когда в Шотландии должны пройти парламентские выборы.

Первый референдум по вопросу о независимости Шотландии прошел 18 сентября 2014 года. Тогда 55% шотландцев проголосовали за то, чтобы Шотландия осталась в составе Великобритании.

Однако SNP в свою очередь настаивает на проведении повторного референдума о независимости региона, ссылаясь на то, что большинство шотландцев проголосовали против выхода Великобритании из ЕС в 2016 году.