Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:47Заразились
на 01.09В России 1 000 048+4 729В мире 25 484 767+262 058

Дату референдума о независимости Шотландии установят до мая 2021 года

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Шотландия определит сроки проведения референдума о независимости до мая следующего года, сообщила во вторник первый министр Шотландии Никола Стерджен.

В речи, приуроченной к возобновлению работы парламента, Стерджен заявила, что до истечения сроков работы этого состава парламента власти опубликуют законопроект, в котором будут отображены детали голосования.

"И затем, на следующих выборах мы поднимем вопрос о становлении Шотландии как независимой страны и будем добиваться четкого утверждения права Шотландии выбирать наше будущее", - добавила министр.

В миреБольшинство британцев согласны на референдумы в Шотландии и Северной ИрландииЧитать подробнее

В декабре прошлого года Стерджен направила в Лондон письмо с требованием британскому парламенту рассмотреть вопрос о возможности проведения второго референдума о независимости Шотландии.

В январе этого года Лондон отказал Шотландии в праве на второй референдум о возможном отделении региона от Великобритании.

"Очередной референдум о независимости будет способствовать продолжению политической стагнации, в которой находится Шотландия на протяжении последних десяти лет", - отметил премьер Великобритании Борис Джонсон в своем письме Стерджен.

"Вы и ваш предшественник лично давали обещание, что референдум о независимости 2014 года был единственным в этом поколении. Народ Шотландии решительно проголосовал за то, чтобы вместе сохранить Соединенное Королевство", - подчеркнул Джонсон.

Первый референдум по вопросу о независимости Шотландии прошёл 18 сентября 2014 года. Тогда 55% шотландцев проголосовали за то, чтобы Шотландия осталась в составе Великобритании.

Однако Шотландская национальная партия в свою очередь настаивает на проведении повторного референдума о независимости региона, ссылаясь на то, что большинство шотландцев проголосовали против выхода Великобритании из ЕС в 2016 году.

Шотландия

Новости по теме

Новости

ООН сообщила о 450 случаях пыток в Белоруссии

ООН сообщила о 450 случаях пыток в Белоруссии

Что произошло за день: вторник, 1 сентября

Бойкот странами Балтии электроэнергии БелАЭС не обеспокоил Минск

Бойкот странами Балтии электроэнергии БелАЭС не обеспокоил Минск

Москва предостерегла ЕС от финансирования белорусской оппозиции

Атака на редакцию Charlie Hebdo

Charlie Hebdo повторит публикацию карикатур на пророка

Charlie Hebdo повторит публикацию карикатур на пророка

Apple запланировала выпустить 75 млн iPhone с поддержкой 5G

Apple запланировала выпустить 75 млн iPhone с поддержкой 5G

Основатели партии "Вместе" подтвердили победу Тихановской на выборах

В белорусской оппозиции наметился раскол из-за конституционной реформы

В белорусской оппозиции наметился раскол из-за конституционной реформы

Милиция подтвердила задержания на студенческих протестах в Минске

Милиция подтвердила задержания на студенческих протестах в Минске

Минск попросил Москву рефинансировать в 2021 году $600 млн госдолга

Минск попросил Москву рефинансировать в 2021 году $600 млн госдолга
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');