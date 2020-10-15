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Трамп увязал получение Байденом миллионов от Батуриной с присоединением Крыма к РФ

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что получение кандидатом в президенты США от Демократической партии Джо Байденом $3,5 млн от российской предпринимательницы Елены Батуриной имеет отношение к последующему присоединению Крыма к России.

"Джо Байден – это настоящий политик-коррупционер", - заявил Трамп в эфире телеканала Fox Business.

"Почему он получил $3,5 млн от Москвы, а затем Россия получила Крым?" - задался вопросом американский президент.

При этом Трамп подчеркнул, что неоднократно задавал Байдену вопрос о получении денег, однако никогда не получал ответа.

В сентябре сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Чак Крэссли опубликовали доклад, в котором говорится, что сын кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена Хантер, его родственники и бизнес-партнер получали миллионы долларов от иностранных граждан, в том числе, от российской предпринимательницы Елены Батуриной – вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.

В частности, в докладе говорится, что в феврале 2014 года на счет инвестиционной компании Rosemont Seneca Thornton, соучредителем которой был Хантер Байден, поступил перевод в размере $3,5 млн от Елены Батуриной. Кроме того, в период с мая по декабрь 2015 года от Батуриной поступило 11 переводов на сумму почти $392 тыс. на счет компании BAK USA, из них девять прошли через счета Rosemont Seneca Thornton с назначением "кредитное соглашение". Компания BAK USA являлась технологическим стартапом, она обанкротилась в 2019 году.

США Дональд Трамп Джо Байден Елена Батурина

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