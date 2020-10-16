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Байден готов привиться от COVID-19 после одобрения вакцины учеными

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Кандидат от Демократической партии США Джо Байден заявил, что готов использовать вакцину против COVID-19, если она будет одобрена учеными.

"Если ученые скажут, что все готово и испытано, что вакцина прошла через три фазы, то тогда я поставлю себе прививку и призову людей сделать то же самое", – заявил Байден в эфире ABC News.

Он также отметил, что если вакцина будет одобрена, то подумает о том, чтобы сделать ее обязательной для всех. Однако Байден сообщил, что большинство ученых говорят, что "вакцина, вряд ли, будет доступна до начала следующего года, до весны следующего года".

Ранее стало известно, что один из людей, сопровождавших Байдена в самолете, сдал положительный тест на коронавирус. Штаб Байдена пока не раскрывает имя этого человека. Недавно сорвался второй раунд предвыборных дебатов из-за болезни соперника Байдена, действующего президента Дональда Трампа. Сегодня Трамп говорит, что вылечился.

Джо Байден коронавирус СОVID-19

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