Минобороны Карабаха и Азербайджана заявили о новых обстрелах

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Военное ведомство непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) и Минобороны Азербайджана в понедельник утром сообщают о новых артиллерийских обстрелах.

По данным Минобороны НКР, азербайджанские военные возобновили обстрелы на северном и южном направлениях в зоне карабахского конфликта.

"С утра на севере и юге противник возобновил артобстрел. Для подавления огневых точек предпринимаются соответствующие меры. Оперативная ситуация находится под нашим контролем", - заявили в ведомстве.

Ночью в зоне конфликта сохранялась стабильно напряженная ситуация, отметили в Минобороны НКР.

Со своей стороны Минобороны Азербайджана сообщило, что ВС Армении утром в понедельник вновь обстреляли территорию Агджабединского района. В течение ночи с армянской стороны обстреливались из минометов и артиллерии Геранбойский, Тертерский и Агдамский районы, заявили в ведомстве.

Кроме того, об обстрелах азербайджанских районов с армянской стороны в минувшее воскресенье, 18 октября, сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"18 октября, в первый день гуманитарного перемирия, ВС Армении продолжали интенсивный обстрел населенных пунктов Азербайджана", - написал Гаджиев в твиттере. По его данным, зафиксированы обстрелы пяти районов Азербайджана.

По информации Минобороны Азербайджана, в ходе боев за минувшие сутки в зоне карабахского конфликта азербайджанские военные уничтожили еще 17 единиц боевой техники армянских ВС: танки, реактивные системы "Град", гаубицы и другую технику.

Обострение конфликта в Карабахе

Боевые действия в зоне карабахского конфликта продолжаются с 27 сентября, несмотря на две попытки договориться о "гуманитарном перемирии".

В минувшую субботу, 17 октября, Ереван и Баку объявили о гуманитарном перемирии в зоне карабахского конфликта. Вскоре после его наступления они вновь обвинили друг друга в его нарушении.

Члены Совета Безопасности ООН по запросу России, Франции и США в понедельник проведут закрытые консультации по ситуации в Нагорном Карабахе.