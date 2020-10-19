Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:48Заразились
на 19.10В России 1 415 316+15 982В мире 39 899 915+229 235

Минобороны Карабаха и Азербайджана заявили о новых обстрелах

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Военное ведомство непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) и Минобороны Азербайджана в понедельник утром сообщают о новых артиллерийских обстрелах.

По данным Минобороны НКР, азербайджанские военные возобновили обстрелы на северном и южном направлениях в зоне карабахского конфликта.

"С утра на севере и юге противник возобновил артобстрел. Для подавления огневых точек предпринимаются соответствующие меры. Оперативная ситуация находится под нашим контролем", - заявили в ведомстве.

Ночью в зоне конфликта сохранялась стабильно напряженная ситуация, отметили в Минобороны НКР.

Со своей стороны Минобороны Азербайджана сообщило, что ВС Армении утром в понедельник вновь обстреляли территорию Агджабединского района. В течение ночи с армянской стороны обстреливались из минометов и артиллерии Геранбойский, Тертерский и Агдамский районы, заявили в ведомстве.

Кроме того, об обстрелах азербайджанских районов с армянской стороны в минувшее воскресенье, 18 октября, сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"18 октября, в первый день гуманитарного перемирия, ВС Армении продолжали интенсивный обстрел населенных пунктов Азербайджана", - написал Гаджиев в твиттере. По его данным, зафиксированы обстрелы пяти районов Азербайджана.

По информации Минобороны Азербайджана, в ходе боев за минувшие сутки в зоне карабахского конфликта азербайджанские военные уничтожили еще 17 единиц боевой техники армянских ВС: танки, реактивные системы "Град", гаубицы и другую технику.

Обострение конфликта в Карабахе

Боевые действия в зоне карабахского конфликта продолжаются с 27 сентября, несмотря на две попытки договориться о "гуманитарном перемирии".

В минувшую субботу, 17 октября, Ереван и Баку объявили о гуманитарном перемирии в зоне карабахского конфликта. Вскоре после его наступления они вновь обвинили друг друга в его нарушении.

Члены Совета Безопасности ООН по запросу России, Франции и США в понедельник проведут закрытые консультации по ситуации в Нагорном Карабахе.

Хроника 27 сентября – 19 октября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Нагорный Карабах Армения Азербайджан

Новости по теме

Новости

Политтехнолога Шклярова выпустили из СИЗО КГБ Белоруссии

Что случилось этой ночью: понедельник, 19 октября

Предвыборная команда Трампа посоветовала ему не перебивать Байдена на дебатах

Предвыборная команда Трампа посоветовала ему не перебивать Байдена на дебатах

Навальный сожалеет, что Трамп не осудил произошедший с ним инцидент

Навальный сожалеет, что Трамп не осудил произошедший с ним инцидент
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Президент Армении назвал цель участия Турции в карабахском конфликте

Президент Армении назвал цель участия Турции в карабахском конфликте

Французский премьер присоединился к акции в память об убитом учителе

Правозащитники сообщили о более чем ста задержанных в Белоруссии

Правозащитники сообщили о более чем ста задержанных в Белоруссии

Французы после убийства учителя вышли протестовать против мракобесия

Французы после убийства учителя вышли протестовать против мракобесия

На марше оппозиции в Минске задержали уже 50 человек

На марше оппозиции в Минске задержали уже 50 человек

SpaceX запустила ракету Falcon 9 с новой партией спутников Starlink

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');