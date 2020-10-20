Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:43Заразились
на 20.10В России 1 431 635+16 319В мире 40 395 527+439 890

Лукашенко пригрозил выявить каждого участника акций протеста

Лукашенко пригрозил выявить каждого участника акций протеста
Марш пенсионеров в Минске
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране найдут всех участников несанкционированных акций протеста.

"Мы в спокойном режиме найдем каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем. И каждый ответит за свои деяния", - заявил Лукашенко, его слова приводит госагентство БелТА.

"Мы в этом направлении работаем. И это дает определенный эффект", - сказал он.

В Белоруссии уже больше двух месяцев продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен Лукашенко, который занимает пост главы государства с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считая их сфальсифицированными.

Протесты в Минске

22
Белоруссия Александр Лукашенко

Новости по теме

Новости

США утилизировали поставленные Россией 45 аппаратов ИВЛ

США утилизировали поставленные Россией 45 аппаратов ИВЛ

Осужденный пожизненно изобретатель Мадсен попытался сбежать из тюрьмы

Осужденный пожизненно изобретатель Мадсен попытался сбежать из тюрьмы

МВД Белоруссии пообещало арестовывать за перепосты из канала Nexta

Воздух с МКС утекает через четырехсантиметровую трещину

Воздух с МКС утекает через четырехсантиметровую трещину

СВР узнала о подготовке США "революционного" сценария для Молдавии

WSJ узнала о расширении санкций США против "Северного потока 2"

WSJ узнала о расширении санкций США против "Северного потока 2"

Канал и логотип Nexta признаны в Белоруссии экстремистскими

Канал и логотип Nexta признаны в Белоруссии экстремистскими

Зеленский объявил о начале строительства двух военно-морских баз

Убитого под Парижем учителя посмертно наградят орденом Почетного легиона

Убитого под Парижем учителя посмертно наградят орденом Почетного легиона

Экипаж МКС устранил все возникшие ночью неисправности

Экипаж МКС устранил все возникшие ночью неисправности
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');