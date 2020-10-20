Лукашенко пригрозил выявить каждого участника акций протеста

Марш пенсионеров в Минске Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране найдут всех участников несанкционированных акций протеста.

"Мы в спокойном режиме найдем каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем. И каждый ответит за свои деяния", - заявил Лукашенко, его слова приводит госагентство БелТА.

"Мы в этом направлении работаем. И это дает определенный эффект", - сказал он.

В Белоруссии уже больше двух месяцев продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен Лукашенко, который занимает пост главы государства с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считая их сфальсифицированными.