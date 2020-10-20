На севере Ирана разбился беспилотник из зоны конфликта в Карабахе

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Иностранный военный беспилотник разбился на территории иранской провинции Восточный Азербайджан, передает во вторник агентство ИРНА.

Как отмечается, в результате крушения никто не погиб.

Теперь эксперты определяют, армии какой страны принадлежал этот летательный аппарат. ИРНА называет его беспилотником "из зоны конфликта в Нагорном Карабахе".

Провинция Восточный Азербайджан расположена на севере Ирана. Она граничит как с Арменией, так и с Азербайджаном.

Это не первый случай, когда беспилотники, применявшиеся в зоне карабахского конфликта, падают на территории Ирана. Иранские власти заявляли, что считают подобные инциденты недопустимыми.