Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:11Заразились
на 20.10В России 1 431 635+16 319В мире 40 395 527+439 890

Экс-президент Армении счел переговоры единственным путем достичь мира в Карабахе

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Реальный мир в Нагорном Карабахе может установиться лишь путем переговоров, а нынешняя война является безумием, считает бывший президент Армении Серж Саргсян.

"Со стратегической точки зрения эта война является безумием. ВС Азербайджана используют весь арсенал вооружения, в том числе, присланные из Турции беспилотники и наемников, однако за прошедшие три недели им удалось вклиниться вглубь лишь на одном направлении, и это еще не означает окончания войны", - сказал Саргсян в интервью Independent.

По его словам, реальный мир возможен лишь путем переговоров.

"Этого можно было достичь в Казани, когда главы МИД Армении и Азербайджана в июне 2011 года в результате долгих переговоров согласились с пакетным решением карабахской проблемы, от чего в дальнейшем отказался президент Азербайджана", - сказал Саргсян.

Он также отметил, что действующий премьер-министр Армении не пошел по пути, "по которому мы успешно шли долгое время, и решил, как он выразился, начать переговоры с собственной точки".

"Прямые переговоры с Алиевым являются грубой ошибкой. Азербайджан никогда не согласится с независимостью Нагорного Карабаха, и международная практика показывает, что реализация права на самоопределение происходит лишь посредством определенного принуждения со стороны посредников", - отметил Саргсян.

По мнению Саргсяна, подобные подходы к переговорному процессу являются краеугольными, и "именно поэтому после двух сроков президентства я согласился избираться на пост премьер-министра Армении, поскольку был уверен, что смена главных переговорщиков приведет к катастрофическим последствиям".

Саргсян также сообщил, что он и его команда несколько раз обращались к действующему руководству Армении и президенту Нагорного Карабаха, предлагая свои услуги.

"Но с сожалением должен отметить, что они не связались с нами. Армения столкнулась с внешней агрессией и необходима внутренняя сплоченность", - сказал Саргсян.

Армения Азербайджан Нагорный Карабах

Новости

ФБР не увидело причастности РФ к публикации писем сына Байдена

Трамп пригрозил опубликовать интервью телеканалу CBS до эфира

Трамп пригрозил опубликовать интервью телеканалу CBS до эфира

Космический аппарат забрал грунт с астероида Бенну в 333 млн км от Земли

ВЭФ спрогнозировал потерю 85 млн рабочих мест к 2025 г. из-за новых технологий

ВЭФ спрогнозировал потерю 85 млн рабочих мест к 2025 г. из-за новых технологий

Google впервые за восемь лет вышел из топ-3 самых дорогих брендов мира

Google впервые за восемь лет вышел из топ-3 самых дорогих брендов мира
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Армения заявила об отступлении азербайджанских сил на юге Карабаха

США утилизировали поставленные Россией 45 аппаратов ИВЛ

США утилизировали поставленные Россией 45 аппаратов ИВЛ

Осужденный пожизненно изобретатель Мадсен попытался сбежать из тюрьмы

Осужденный пожизненно изобретатель Мадсен попытался сбежать из тюрьмы

МВД Белоруссии пообещало арестовывать за перепосты из канала Nexta

Воздух с МКС утекает через четырехсантиметровую трещину

Воздух с МКС утекает через четырехсантиметровую трещину
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');