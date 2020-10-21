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Спецпосланник США ознакомил НАТО с данными о ядерных ракетах РФ и КНР

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли проинформировал союзников по НАТО о количестве ядерных ракет у России и Китая, об этом он сообщил в своем твиттере.

"Продолжил тесные консультации с союзниками по НАТО как по российской, так и по китайской ядерной программе. Поделился дополнительной информацией о тысячах ядерных ракет средней дальности, которые развернули обе страны. Ценю поддержку союзников подхода США", - написал Биллингсли в своем твиттере.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что американская сторона готова немедленно провести переговоры с РФ, чтобы уладить остающиеся разногласия по соглашению о контроле над вооружениями.

"Мы ценим, что РФ готова попытаться достигнуть прогресса по теме контроля над вооружениями. США готовы немедленно провести встречу, чтобы согласовать подлежащее верификации соглашение. Мы надеемся, что Россия даст своим дипломатам полномочия, чтобы сделать это (вести переговоры по соглашению - ИФ)", - говорится в заявлении представителя госдепа Морган Ортагус.

ДСНВ, или СНВ-3, - договор РФ и США о взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений. Его действие завершится 5 февраля 2021 года. Эксперты считают, что Россия и США еще могут договориться о его продлении на пять лет.

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