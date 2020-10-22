Россия и США очень близки к соглашению по продлению ДСНВ

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - США и Россия близки к заключению соглашения о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на год, считает спецпосланник США Маршалл Биллингсли.

"У нас пока нет соглашения, но, конечно, учитывая тот факт, что Россия продвинулась в направлении предложения Соединенных Штатов по этому ограничению, похоже, что обе стороны становятся намного ближе друг к другу. И мы, я бы сказал, очень близки к сделке", – сказал Биллингсли в интервью телеканалу PBS.

При этом он отметил, что США будут не готовы продлить ДСНВ, если Россия не выполнит условия, обозначенные Вашингтоном.

США не нравится, что ДСНВ "ограничивает до 92%" всего их арсенала, который они считают сдерживающим фактором. При этом договор охватывает "только 45% или меньше российского арсенала", и "русские наращивают все эти возможности". Кроме того, ДСНВ "не затрагивает ни одной китайской боеголовки".

Накануне представитель госдепа США Морган Ортагус заявила, что американская сторона готова немедленно провести переговоры с РФ, чтобы уладить разногласия по соглашению о контроле над вооружениями.

Ранее в октябре Белый дом сообщил, что не будет принимать предложение РФ продлить на год договор СНВ-3 без всяких условий. США, в свою очередь, предлагали продлить договор при условии замораживания сторонами своих ядерных арсеналов.

20 октября в МИД РФ заявили, что Россия готова "заморозить" количество имеющихся ядерных боезарядов в случае согласия США продлить действие Договора о стратегических и наступательных вооружениях (ДСНВ) на год.

ДСНВ, или СНВ-3, – договор РФ и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. Его действие завершится 5 февраля 2021 года. Эксперты считают, что Россия и США еще могут договориться о его продлении на пять лет.