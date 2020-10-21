Сенатор от Демпартии США поприветствовал решение администрации Трампа продлить ДСНВ

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Американский сенатор-демократ Боб Менендес заявил, что приветствует решение администрации президента Дональда Трампа продлить договор о взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений (ДСНВ), но тем не менее считает эту меру временной.

"Я приветствую новость о том, что администрация Трампа приняла позицию демократов по контролю над стратегическими вооружениями", - говорится в заявлении Менендеса, опубликованном на сайте комитета Сената по международным делам.

Он отметил, что в интересах США продлить действие ДСНВ.

"К сожалению, решение администрации, хотя и приветствуется, является лишь временной мерой, которая не может решить критические проблемы контроля над вооружениями, стоящие сегодня перед нашей страной. Реальное влияние замораживания на общее количество ядерных боеголовок будет сложно оценить, если администрация Трампа не сможет обеспечить соблюдение Россией условий соглашения с помощью надежных механизмов проверки", - добавил высокопоставленный член комитета Сената.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что американская сторона готова немедленно провести переговоры с РФ, чтобы уладить остающиеся разногласия по соглашению о контроле над вооружениями.

"Мы ценим, что РФ готова попытаться достигнуть прогресса по теме контроля над вооружениями. США готовы немедленно провести встречу, чтобы согласовать подлежащее верификации соглашение. Мы надеемся, что Россия даст своим дипломатам полномочия, чтобы сделать это (вести переговоры по соглашению - ИФ)", - говорится в заявлении представителя госдепа Морган Ортагус.

ДСНВ, или СНВ-3, - договор РФ и США о взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений. Его действие завершится 5 февраля 2021 года. Эксперты считают, что Россия и США еще могут договориться о его продлении на пять лет.