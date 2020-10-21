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Помпео заявил, что СНВ-3 охватывает только 45% российского арсенала

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео в среду заявил, что Договор СНВ-3 в нынешнем виде очень неравномерно ограничивает американский и российский ядерные арсеналы.

"Это соглашение ограничивает 92% американского арсенала", - сказал он на пресс-конференции. При этом, по его словам, договор охватывает "только 45% российского ядерного арсенала".

Помпео добавил, что договор "на ноль процентов" распространяется на Китай, так как эта страна не участвует в соглашении.

Администрация президента США Дональда Трампа неоднократно призывала КНР присоединиться к переговорам по ограничению ядерных арсеналов.

Госсекретарь напомнил, что президент США Дональд Трамп "дал ясно понять, что СНВ-3 сам по себе не является хорошей сделкой для США и их союзников".

Накануне представитель госдепа США Морган Ортагус заявила, что американская сторона готова немедленно провести переговоры с РФ, чтобы уладить остающиеся разногласия по соглашению о контроле над вооружениями.

Ранее в октябре Белый дом сообщил, что не будет принимать предложение РФ продлить на год договор СНВ-3 без всяких условий. США, в свою очередь, предлагали продлить договор при условии замораживания сторонами своих ядерных арсеналов.

20 октября в МИД РФ заявили, что Россия готова "заморозить" количество имеющихся ядерных боезарядов в случае согласия США продлить действие Договора о стратегических и наступательных вооружениях (ДСНВ) на год.

Майк Помпео США РФ ДСНВ СНВ-3

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