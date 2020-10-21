Трамп пригрозил опубликовать интервью телеканалу CBS до эфира

Дональд Трамп Фото: Reuters

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что раздумывает над тем, чтобы опубликовать свое интервью программе "60 Minutes" телеканала CBS, которое он окончил раньше времени, до его выхода в эфир в воскресенье.

"Я рад сообщить вам, что ради точности репортажа я рассматриваю возможность публикации моего интервью с Лесли Шталь из "60 Minutes" до эфира! Это будет сделано для того, чтобы каждый мог получить представление о том, что такое фальшивое и предвзятое интервью. Все должны сравнить это ужасное предвыборное вторжение с недавними интервью сонного Джо Байдена!" - написал Трамп в своем твиттере.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп резко прервал свое интервью в программе "60 Minutes" телеканала CBS. По данным ряда источников, президент США заявил ведущей после 45 минут общения, что, по его мнению, у программы достаточно материала.

Отмечается, что по задумке авторов, Трамп должен был, как и 4 года назад, появиться в кадре вместе с вице-президентом Майком Пенсом. Однако президент США не вернулся для записи разговора вместе с Пенсом.

Программа должна выйти в эфир в воскресенье. В ней также должны появиться кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден и его кандидат в вице-президенты Камала Харрис.