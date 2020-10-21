Число заражений COVID-19 в мире превысило 40,7 млн

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - С начала пандемии COVID-19 во всем мире зафиксирован 40 729 251 случай заражения коронавирусом, за минувшие сутки выявлено 380 514 новых зараженных, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

По его данным, на утро среды во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 124 027 человек против 1 117 572 на утро вторника, излечились 27 846 487 человек.

В число стран с 5 млн и более подтвержденными случаями заражений коронавирусом вошли США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 8 273 296 заражений коронавирусом и 221 052 летальных исхода. Более 3,2 млн человек в США излечились.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где зафиксировано 7 597 063 заболевших COVID-19 при 115 197 смертельных случаях и 6,7 млн поправившихся.

Третье место в мире по числу инфицированных остается у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 5 273. 954 случая заражения, умерли 154 837, вылечились 4,5 млн человек.