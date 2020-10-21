Бразилия передумала покупать китайскую вакцину от COVID-19

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил в среду, что отменил сделку, заключенную Минздравом страны о покупке вакцины от COVID-19, разработанной в Китае.

"Бразильцы не будут ничьими подопытными кроликами. Вот почему я принял решение не покупать эту вакцину", - написал он в фейсбуке.

Минздрав Бразилии на этой неделе заявил, что у китайской компании SinoVac Biotech будут закуплены 46 млн доз вакцины CoronaVac, поставки должны были начаться в январе 2021 года.

Ранее вокруг вакцины CoronaVac, разработанной SinoVac Biotech, разгорелись серьезные баталии - в то время как Болсонару противился ее использованию, отдавая предпочтение оксфордской разработке, губернатор штата Сан-Паулу Жоау Дориа, напротив, продвигал соглашение между SinoVac и бразильским НИИ "Бутантан", предусматривающее тестирование и производство этой вакцины в Сан-Паулу. Также Бразилия ранее договорилась купить 100 млн доз оксфордской вакцины.

Бразилия стала одной из наиболее пострадавших от эпидемии COVID-19 стран мира. Там выявлено 5,3 млн случаев заражения, 155 тыс. человек скончались.