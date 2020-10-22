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В Литве снова зафиксировали суточный антирекорд по COVID-19

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В Эстонии за сутки выявлено 76 новых случаев COVID-19, в Литве зарегистрированы рекордные 424 новых случая заражения и еще пять смертей от коронавируса, в Латвии зафиксирован 161 новый случай, еще два человека с COVID-19 скончались.

В Эстонии за последние сутки проведено 1 499 тестов на коронавирус, по результатам которых 76 показали положительный результат, сообщил в четверг департамент здоровья республики. Общее число инфицированных выросло до 4 247.

В больницах республики находится 32 пациента с коронавирусом. Общее число жертв коронавируса после начала пандемии в Эстонии осталось на прежнем уровне - 71. Как отмечает департамент здоровья, в течение двух недель распространение коронавируса в стране оставалось на стабильном уровне. Двухнедельный показатель распространения COVID-19 в Эстонии составил 36,72 новых случаев на 100 тыс. человек.

В Латвии за прошедшие сутки подтвержден 161 новый случай коронавируса после проверки 5 510 анализов, сообщает новостной портал Delfi.ru со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний. Еще два человека в возрастной группе от 80 до 95 лет умерли от COVID-19.

В больницах Латвии лечатся 105 пациентов, сообщает Delfi.ru со ссылкой на Национальную службу здравоохранения республики. Всего в республике с начала пандемии заболели 3 958 человек, 1 357 пациентов выздоровели.

В Литве за минувшие сутки зарегистрирован новый антирекорд заражений после проверки 10 212 проб на коронавирус - 424 новых случая, сообщает агентство BNS со ссылкой на Минздрав республики. Общее число зараженных в стране увеличилось до 8 663. Предыдущий антирекорд по суточному приросту зараженных фиксировался в Литве накануне, 21 октября, и составлял 311 случаев.

За сутки в Литве еще пять человек скончались от COVID-19. Таким образом, с начала пандемии в республике 125 человек умерли от коронавируса, еще 38 зараженных ушли из жизни по иным причинам. В больницах Литвы с COVID-19 госпитализированы 239 человек, 4 727 пациентов продолжают болеть коронавирусом, 3 773 человека уже выздоровели.

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига отметил, что растет не только число заболевших, но и процент положительных тестов на коронавирус. "Я думаю, что, чего доброго, не только сегодня (будет антирекорд новых случаев COVID-19 - ИФ), эти данные будут расти ряд дней и даже недель", - сказал он в интервью в эфире радиостанции Ziniu radijаs. Его цитирует Delfi.ru.

Врачи Литвы говорят о том, что темп распространения коронавируса будет ускоряться, поэтому останется лишь один вариант - карантин, а с ним - ограничение предоставления медицинских услуг. "Нас беспокоит, что при таком масштабе распространения болезни может случиться нечто, что сложно вообразить, и наступит день, когда мы не сможем должным образом позаботиться о тяжелобольных коронавирусом пациентах или о людях с другими опасными заболеваниями", - цитирует обращение врачей Delfi.ru.

Хроника 09 января – 22 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Литва Эстония Латвия Коронавирус

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