Зеленский рассказал об "уникальной" украинской вакцине от COVID-19

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал производство украинской вакцины от коронавирусной инфекции, разработкой которой занимались более полугода.

Как сообщает "ТСН", в интервью четырем украинским телеканалам глава государства пояснил, что пока не может говорить о сроках появления этой вакцины, и если у кого-то вакцина от COVID-19 появится раньше, то Украина будет ее закупать.

"Мы не можем говорить обо всем, потому что должны пройти клинические исследования, и это правда. Не имеем права. Она, скажу так, уникальная. Это не пафос и не популизм. Она уникальная, потому что не такая как другие. Что важно, проводились исследования, но не на людях", - подчеркнул он.

Зеленский также заявил, что на Украине не планируют вводить строгий карантин, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом COVID-19. По его словам, такие ограничения могут полностью остановить экономику Украины.