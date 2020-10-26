Израиль начнет испытания своей вакцины от коронавируса в ноябре

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В Израиле Институт биологических исследований с 1 ноября начнет испытания собственной вакцины от COVID-19, сообщило Минобороны страны. Об этом пишет Times of Israel.

Сначала вакцину протестируют на группе из 80 человек. Если они хорошо отреагируют на прививку и выработают антитела, испытания в декабре проведут уже на 960 добровольцах. На последней стадии, с апреля по май 2021 года тестирование пройдет на 30 000 человек.

Только по их завершении, если вакцина окажется эффективной и безопасной, ее разрешат использовать.

Испытания будут проводить в больнице Хадасса в Иерусалиме и в медцентре Шеба под Тель-Авивом, часть испытуемых будет получать плацебо. После вакцинации люди будут оставаться под наблюдением около трех недель.

Об успешных испытаниях этой вакцины на грызунах Институт биоисследований сообщил в середине мая. Сообщалось также, что над созданием вакцины против коронавируса работала израильская компания MIGAL. В прошлом месяце сообщалось, что ее ученые начнут тестировать вакцину против коронавируса COVID-19 на людях уже в начале лета.