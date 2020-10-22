Пашинян высказался за ввод российских миротворцев в Карабах

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Ввод миротворцев в регион карабахского конфликта приемлем для армянской стороны, и это могут быть российские миротворцы, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Для нас приемлем ввод миротворцев. Я могу сказать, что представления Азербайджана по составу миротворцев не совпадут с представлениями Армении по этому вопросу. Если уж говорить о компромиссах, тут тоже компромиссной версией может стать присутствие российских миротворцев. У РФ хорошие отношения и с Азербайджаном, и с Арменией. Очень важно считаться с мнениями других региональных стран, важно, чтобы конкретные миротворческие силы стабилизировали регион, а не наоборот", - сказал Пашинян в четверг в интервью "Интерфаксу".

Полный текст интервью будет опубликован на сайте "Интерфакса".

Обострение карабахского конфликта произошло 27 сентября, когда Азербайджан объявил о начале операции. Новое гуманитарное перемирие в зоне карабахского конфликта, объявленное Арменией и Азербайджаном, вступило в силу в полночь 18 октября по местному времени (23:00 17 октября по Москве). Вскоре после этого стороны снова начали обвинять друг друга в нарушении режима.