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Помпео по отдельности встретится с главами МИД Азербайджана и Армении

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу проведет отдельные встречи с главами МИД Азербайджана и Армении, следует из опубликованного на сайте внешнеполитического ведомства США расписания встреч.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

23 октября в 9:30 по местному времени (16:30 мск) Помпео проведет переговоры в Госдепартаменте с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Встреча с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном состоится в тот же день в 10:30 (17:30 по мск).

Ранее сообщалось, что на этих встречах будет обсуждаться ситуация в Нагорном Карабахе.

Очередное обострение нагорно-карабахского конфликта началось 27 сентября. Боевые действия продолжаются, несмотря на две попытки договориться о "гуманитарном перемирии". Стороны конфликта несут потери в живой силе и технике.

США Армения Азербайджан Нагорный Карабах Майк Помпео

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