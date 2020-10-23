Минобороны Азербайджана сообщило о новых боях в Карабахе

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Азербайджанские военные вели бои в Нагорном Карабахе в минувший четверг и в ночь на пятницу, на Физулинском, Джебраильском и Губадлинском направлениях захвачены важные территории и высоты, сообщает Минобороны Азербайджана.

В ведомстве заявили, что противник вел огонь по азербайджанским оборонительным позициям из стрелкового оружия, минометов и артиллерии.

"Азербайджанской армией были нанесены серьезные удары по Вооруженным силам Армении на Физулинском, Джебраильском и Губадлинском направлениях фронта, разрушено несколько опорных пунктов противника, захвачены важные территории и высоты", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что армянским силам "на всем фронте нанесен непоправимый урон". В настоящее время боевые действия продолжаются на всей линии соприкосновения.

Очередное обострение нагорно-карабахского конфликта началось 27 сентября. Боевые действия продолжаются, несмотря на две попытки договориться о "гуманитарном перемирии". Стороны конфликта несут потери в живой силе и технике.