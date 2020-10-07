В США заявили об общих с РФ интересах по урегулированию в Карабахе

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе - пример того, что у США и России есть вопросы, по которым возможно сотрудничество, заявил в среду советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

"Мы с Россией - по одну сторону баррикад: мы - сопредседатели Минской группы ОБСЕ, пытаемся найти мирное решение для Кавказа", - сказал он, выступая в университете Невады.

О'Брайен перечислял сферы, в которых, по его мнению, сотрудничество США с РФ возможно. Помимо темы карабахского урегулирования, он напомнил о переговорах по стратегической стабильности, о совместной борьбе против терроризма и о сотрудничестве по теме киберпространства.

"Есть сферы, в которых мы можем работать вместе. При этом между нашими странами есть и фундаментальные разногласия", - подытожил советник президента США.

В конце сентября в Нагорном Карабахе вновь произошло обострение. Азербайджан объявил о начале "контрнаступательной операции" на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Армения обвинила Азербайджан в нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР).

В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации. На линии соприкосновения в Карабахе продолжаются бои, есть жертвы среди военных и мирного населения.