Трамп планирует досрочно проголосовать во Флориде

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп планирует в субботу отдать свой голос в рамках досрочного голосование на выборах главы государства.

Ожидается, что Трамп проголосует лично на участке в городе Уэст-Палм-Бич, расположенном недалеко от его частной резиденции в Мар-а-Лаго, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на Белый дом.

Год назад президент США изменил свою прописку - с Нью-Йорка на Мар-а-Лаго во Флориде, где досрочное голосование на участках стартовало еще в понедельник.

По подсчетам американского проекта "Выборы в США", который осуществляется Университетом Флориды, более 35 млн американцев уже проголосовали досрочно по почте и более 15 млн отдали свой голос лично - на избирательных участках.

Проголосовать досрочно можно будет еще в течение недели. На выборах 2016 года в США досрочно проголосовали 47 млн человек.

Досрочное голосование по почте в США в этом году пользуется особой популярностью, так как многие американцы избегают посещение избирательных участков из-за опасений заразиться коронавирусом.

Так, демократы призывают голосовать заранее в качестве меры предосторожности, чтобы избежать очередей на избирательных участках.

В общей сложности, в США насчитывается около 150 млн зарегистрированных избирателей.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперник от демократов - бывший вице-президент США Джо Байден.