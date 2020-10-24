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Европейское командование сил США провело секретные учения

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Европейское командование вооруженных сил США провело секретные учения, в ходе которых проверялась способность его штаба в Штутгарте (Германия) мобилизовать силы союзников по НАТО в случае войны, сообщило издание Stars and Stripes, ссылаясь на американских военных.

В командно-штабных учениях Austere Challenge 2021, проходивших с 19 по 23 октября, было задействовано около 4400 военнослужащих из частей вооруженных сил США и НАТО. В ходе них моделировались действия союзников по альянсу в случае войны, сказал в интервью изданию начальник отдела подготовки и оценок командования генерал-майор Джон Бойд.

Детали сценария учений держатся в секрете. Представитель Европейского командования лишь сообщил, что они включали отработку мер по задействованию всех наземных, морских, воздушных, кибер- и космических ресурсов союзников в случае конфликта, указало издание.

Европейское командование проводит учения Austere Challenge с 1990-х годов, но после окончания холодной войны они стали менее интенсивными в связи с исчезновением перспективы конфликта в Европе. За последние пять лет значение учений Austere Challenge возросло, они стали более масштабными, поскольку Европейское командование США пересмотрело свои цели и задачи.

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