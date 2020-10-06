SpaceX увеличила группировку интернет-спутников Starlink до 773

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Компания-разработчик SpaceX подтвердила вывод спутников Starlink.

Это уже тринадцатый вывод на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая прошлого года, в рамках проекта Starlink. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 3 сентября. Теперь ее орбитальная группировка состоит уже из 773 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Запуск был проведен в 07:29 по времени Восточного побережья США (в 14:29 по Москве) со стартового комплекса LC-39A на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Через 1 час и 1 минуту после старта ракеты группа спутников Starlink вышла на заданную орбиту.

Посадка первой ступени

Тем временем первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая использовалась для запуска во второй раз, через 8 минут 24 секунды после запуска совершила управляемую посадку на автоматическую плавучую платформу Of Course I Still Love You, которая находилась в Атлантике в 633 км от космодрома на мысе Канаверал.

Кроме того, специальные спасательные морские суда Ms. Chief и Ms. Tree в Атлантике должны были "поймать" в надводные сети или выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спускались на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.