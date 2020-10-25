В Литве в воскресенье пройдет второй тур парламентских выборов

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В воскресенье в Литве проходит второй тур парламентских выборов, на котором в сейм будут избраны 68 представителей, сообщает агентство BNS.

Голосование на избирательных участках начинается в 7 часов утра и завершится в 20 часов местного времени (21:00 по Москве). Избирателей призывают приходить на голосование в масках и приносить свою ручку, но все необходимое будут выдавать и на месте.

Глава Главной избирательной комиссии (ГИК) Лаура Матьёшайтите прогнозирует, что результаты выборов будут ясны около полуночи.

"Мы надеемся, что результаты выборов будут значительно раньше, поскольку будет лишь один бюллетень, более простой подсчет, не будет многомандатного бюллетеня, рейтингования, поэтому, похоже, что к полуночи уже можем получить результаты выборов", - сказала Матьёшайтите агентству BNS.

Второй тур выборов проходит в 68 одномандатных округах, три парламентария уже избраны в первом туре. Еще 70 политиков прошли в сейм по партийным спискам.

Сейм нового созыва обычно собирается на свое первое заседание в середине ноября.