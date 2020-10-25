Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33Заразились
на 25.10В России 1 513 877+16 710В мире 42 612 959+410 714

Турецкое судно продолжит геологоразведку в Средиземноморье до 4 ноября

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Турция через автоматизированную систему оповещения на морях (NAVTEX) уведомила о продлении времени работы судна "Оруч Реис", которое проводит сейсмические исследования в рамках геологоразведки на нефть и газ в восточном Средиземноморье.

По информации турецкой прессы, которая приводит данные NAVTEX, исследовательское судно "Оруч Реис" продолжит работу в новом районе восточного Средиземноморья в период с 25 октября до 4 ноября.

В миреЭрдоган оценил в 405 млрд куб. м новое газовое месторождение на Черном мореЭрдоган оценил в 405 млрд куб. м новое газовое месторождение на Черном мореЧитать подробнее

В соответствии с прежним оповещением завершение работ планировалось на 27 октября.

В последние месяцы ситуация в восточном Средиземноморье обострилась, в частности, в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в этом районе. В частности, поиском месторождений углеводородов занимается как раз "Оруч Реис".

Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция и Кипр считают своими исключительными экономическими зонами. Это вызывает трения между Анкарой и рядом стран ЕС.

Турция Средиземное море

Новости по теме

Новости

Посол Франции отозван из Турции после высказываний Эрдогана о Макроне

В Минске вновь начали закрывать станции метро перед протестной акцией

Договор о запрещении ядерного оружия вступит в силу в конце января

Влиятельный представитель "Аль-Каиды" убит в Афганистане

Что случилось этой ночью: воскресенье, 25 октября

В Баку заявили о потере позиций Еревана на трех направлениях фронта

В Баку заявили о потере позиций Еревана на трех направлениях фронта

Умер глава Samsung Ли Гон Хи

Умер глава Samsung Ли Гон Хи

Помпео заверил Лукашенко в отсутствии угрозы со стороны НАТО

Помпео заверил Лукашенко в отсутствии угрозы со стороны НАТО
Смена власти в Киргизии

Свой первый визит новый руководитель Киргизии нанесет в Россию

Свой первый визит новый руководитель Киргизии нанесет в Россию
Выборы в США - 2020

Трамп досрочно проголосовал на выборах президента США

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');