Турецкое судно продолжит геологоразведку в Средиземноморье до 4 ноября

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Турция через автоматизированную систему оповещения на морях (NAVTEX) уведомила о продлении времени работы судна "Оруч Реис", которое проводит сейсмические исследования в рамках геологоразведки на нефть и газ в восточном Средиземноморье.

По информации турецкой прессы, которая приводит данные NAVTEX, исследовательское судно "Оруч Реис" продолжит работу в новом районе восточного Средиземноморья в период с 25 октября до 4 ноября.

В соответствии с прежним оповещением завершение работ планировалось на 27 октября.

В последние месяцы ситуация в восточном Средиземноморье обострилась, в частности, в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в этом районе. В частности, поиском месторождений углеводородов занимается как раз "Оруч Реис".

Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция и Кипр считают своими исключительными экономическими зонами. Это вызывает трения между Анкарой и рядом стран ЕС.