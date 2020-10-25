Участница движения Femen устроила акцию в присутствии четы Зеленских

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Полиция составила административный протокол за мелкое хулиганство в отношении активистки движения Femen, сообщили агентству "Интерфакс" в Национальной полиции Украины в воскресенье.

Девушка обнажилась в воскресенье возле избирательного участка в Киеве, где голосовал президент Украины Владимир Зеленский со своей супругой Еленой Зеленской.

Санкция по ст.173 Кодекса об административных правонарушениях - штраф от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев, или административный арест до пятнадцати суток.

В воскресенье, в день голосования на местных выборах, активистка женского движения пыталась попасть на избирательный участок в Киеве, где голосовал президент. Девушка выскочила из толпы возле участка, когда в здание заходил глава государства с супругой. Она подняла вверх юбку, на внутренней стороне которой было написано "Zexist". На ее действия достаточно быстро среагировали сотрудники государственной охраны и полиции.