Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:41Заразились
на 25.10В России 1 513 877+16 710В мире 42 612 959+410 714

Участница движения Femen устроила акцию в присутствии четы Зеленских

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Полиция составила административный протокол за мелкое хулиганство в отношении активистки движения Femen, сообщили агентству "Интерфакс" в Национальной полиции Украины в воскресенье.

Девушка обнажилась в воскресенье возле избирательного участка в Киеве, где голосовал президент Украины Владимир Зеленский со своей супругой Еленой Зеленской.

Санкция по ст.173 Кодекса об административных правонарушениях - штраф от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев, или административный арест до пятнадцати суток.

В воскресенье, в день голосования на местных выборах, активистка женского движения пыталась попасть на избирательный участок в Киеве, где голосовал президент. Девушка выскочила из толпы возле участка, когда в здание заходил глава государства с супругой. Она подняла вверх юбку, на внутренней стороне которой было написано "Zexist". На ее действия достаточно быстро среагировали сотрудники государственной охраны и полиции.

Femen

Новости

В Грузии установили личность налетчика на банк в Зугдиди

В Грузии установили личность налетчика на банк в Зугдиди

Более пяти тысяч протестующих вышли на улицы Минска

Путин заявил, что история с бизнесом сына Байдена не касается России

Пандемия коронавируса

В Бельгии побит суточный антирекорд госпитализаций с COVID-19

В Бельгии побит суточный антирекорд госпитализаций с COVID-19

Посол Франции отозван из Турции после высказываний Эрдогана о Макроне

В Минске вновь начали закрывать станции метро перед протестной акцией

В Минске вновь начали закрывать станции метро перед протестной акцией

Договор о запрещении ядерного оружия вступит в силу в конце января

Влиятельный представитель "Аль-Каиды" убит в Афганистане

Что случилось этой ночью: воскресенье, 25 октября

В Баку заявили о потере позиций Еревана на трех направлениях фронта

В Баку заявили о потере позиций Еревана на трех направлениях фронта
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');