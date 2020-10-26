Оппозиционные консерваторы победили на выборах в Сейм Литвы

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Оппозционные консерваторы одержали победу во втором туре выборов в Сейм (парламент) Литвы и начали переговоры о создании правящей правоцентристской коалиции с Либеральным движением и Партией свободы.

По предварительным данным, консерваторы "Союз отечества - Литовские христианские демократы" обеспечили себе 50 мандатов и вместе с партнерами по коалиции получат незначительное большинство в сейме.

Председатели трех партий после встречи в сейме в ночь на понедельник приняли совместную декларацию о том, что они готовы сформировать правительство во главе с Ингридой Шимоните.

Кандидат в премьеры сказала, что первоочередными ее задачами будут пересмотр бюджета и изменение модели управления коронавирусным кризисом, чтобы можно было больше прислушиваться к мнению медицинских экспертов при принятии решений.

"Либеральное движение" и "Партия свободы" получили 13 и 11 мандатов соответственно. Это значит, что у правых партий будет в сейме 74 голоса из 141.

Выборы в сейм в Литве проходили в условиях пандемии коронавируса. Несмотря на то, что эпидемиологические показатели в стране на данный момент лучше средних европейских, в день голосования стало известно о рекордно большом приросте числа заразившихся COVID-19. За минувшие сутки в Литве было выявлено 603 новых случая COVID-19 и пять смертей.