Трамп высмеял Байдена, перепутавшего его имя

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп привлек в понедельник внимание пользователей соцсетей к тому, что его будущий соперник на выборах Джо Байден перепутал его имя.

"Вчера Джо Байден назвал меня Джорждем. Он не смог вспомнить мое имя. По ходу интервью ему потребовалась помощь ведущего", - написал Трамп в твиттере.

По его мнению, многие американские СМИ активно работают, чтобы избиратели в США не получали информацию о подобных оплошностях Байдена.

Американские СМИ поясняют, что Байден, вероятно, перепутал Трампа с бывшим президентом Соединенных Штатов Джорджем Бушем.

В интернете действительно опубликовано несколько видеороликов из воскресного интервью Байдена. В нем кандидат в президенты от демократов заявляет, что президентские выборы 3 ноября 2020 года крайне важны, потому что страну ожидают проблемы "в случае, если Джордж останется у власти еще четыре года".

Чуть позже Байден назвал Трампа уже по фамилии и на этот раз не ошибся.

Трамп систематически обвиняет Байдена в том, что тот все время путается, забывает информацию. В соцсетях американский президент часто называет своего оппонента Сонным Джо.

В интернете можно найти множество видеороликов, в которых собраны допущенные Байденом оплошности. К примеру, на одном из его недавних митингов Байден поблагодарил присутствовавших за поддержку. Однако оказалось, что обращался он, сам того не зная, к группе сторонников Трампа, пришедших на митинг Байдена и скандировавших лозунг "Еще четыре года".