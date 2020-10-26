В китайском округе за 3 дня на COVID проверили почти 4,5 млн человек

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Почти 4,5 млн жителей китайского округа Кашгар (Синьцзян-Уйгурский автономный район) проверили на коронавирус после обнаружения одного бессимптомного случая заражения в субботу, 24 октября, сообщает в понедельник газета "Жэньминь жибао" со ссылкой на местные власти.

"В округе Кашгар нужно проверить на коронавирус 4 746 500 человек, образцы собрали уже у 4 471 700 человек, результаты получили по 2 133 600 образцам", - говорится в сообщении газеты в социальной сети Weibo.

После обнаружения одного бессимптомного случая заражения в округе Кашгар в субботу власти решили проверить на COVID-19 все население округа. Пока известно о 164 выявленных бессимптомных случаях заражения. Всего в Китае с начала пандемии выявили COVID-19 у порядка 85,8 тыс. человек, скончались 4,6 тыс. инфицированных.