Власти Белоруссии подтвердили "определенные волнения" на предприятиях

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Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Призывы к забастовкам в Белоруссии не нанесли экономического ущерба, хотя некоторые волнения на предприятиях были, заявил министр промышленности республики Петр Пархомчик.

"Абсолютно нет (экономического ущерба - ИФ). Продукция производилась в штатном режиме и отгружалась потребителю", - заявил Пархомчик, которого цитирует в понедельник госагентство БелТА.

Министр подчеркнул, что "предприятия министерства промышленности работают в штатном режиме, несмотря на определенные волнения".

По его словам, "с учетом призывов к забастовкам в некоторых Telegram-каналах и чатах руководители предприятий накануне выходных провели беседы с коллективами". Кроме того, был усилен пропускной режим на предприятиях, отметил Пархомчик.

"Потому что отдельные чаты призывали к поломке оборудования, нарушить какие-то технологические процессы, чтобы люди, которые придут в понедельник на работу, не смогли выполнять свои обязанности", - пояснил министр.

Ранее сообщалось, что белорусские телеграм-каналы и СМИ начали сообщать о собраниях рабочих на ряде крупных белорусских предприятий: "Гродно Азот", Минский завод колесных тягачей, Минский тракторный завод, Минский электротехнический завод и ряде других. По данным телеграмм-каналов, на утро понедельника поступило более 100 сообщений про забастовки.

Массовые протесты в Белоруссии

В Белоруссии уже третий месяц продолжаются массовые протесты несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По всей стране продолжаются мирные акции протеста. Протестующие требуют отставки действующего президента республики Александра Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Ранее экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская выступила с "ультиматумом", в котором содержался призыв к общенациональной стачке с 26 октября, в случае отказа Лукашенко выполнить требования протестующих.

Между тем, пресс-секретарь правительства Александра Исаева заявила, что все предприятия реального сектора экономики Белоруссии по состоянию на утро понедельника работают в штатном режиме.

"По состоянию на 10:00 26 октября все предприятия реального сектора экономики республики работают в штатном режиме. Производства не остановлены, как это преподносят отдельные телеграм-каналы", - написала Исаева в фейсбуке.