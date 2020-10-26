Лавров напомнил СБ ООН о необходимости решения палестинской проблемы

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Россия считает оздоровление арабо-израильских отношений явлением благотворным, но палестинская проблема требует решения для стабилизации ситуации в регионе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Застарелый палестино-израильский конфликт находится в эпицентре ближневосточных потрясений. Более семи десятилетий эта нерешенная проблема остается источником международных и региональных разногласий, эксплуатируется в качестве идеологической мотивации террористическими и экстремистскими структурами в различных уголках планеты", - говорится в выступлении Лаврова на заседании Совбеза ООН, озвученном замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым.

"Неурегулированность конфликта приносит неисчислимые страдания палестинскому и израильскому народам, арабским государствам и расположенным там многочисленным палестинским диаспорам, включая население палестинских лагерей. Такое положение дел стало результатом попыток в одиночку, в отрыве от коллективной работы и согласованных усилий переломить ситуацию", - отмечает Лавров.

"Дело дошло до того, что стали выдвигаться односторонние инициативы, которые не просто игнорируют, но и подрывают одобренную в ООН и закрепленную резолюциями Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи международно-правовую базу палестино-израильского урегулирования. В результате -очередной тупик, который несет в себе угрозу подрыва региональной стабильности", - констатировал глава МИД РФ.

"Поддерживая конструктивные, партнерские связи со всеми государствами региона, Россия в принципе считает оздоровление арабо-израильских отношений явлением благотворным. В конечном счете всеобъемлющее и справедливое ближневосточное урегулирование всегда было и остается неотъемлемым компонентом нашей региональной политики", - подчеркнул он.

"Другое дело, что нормализация отношений между арабскими государствами и Израилем не должна оставить в стороне палестинский вопрос. Эта проблема никуда не уйдет. Мы придерживаемся проверенной временем точки зрения о том, что комплексная стабилизация на Ближнем Востоке по определению невозможна без долгосрочного решения палестинской проблемы. Такой подход разделяется руководством всех арабских государств", - продолжил Лавров.

"Следует, не откладывая, сфокусировать усилия на возобновлении переговоров между Израилем и палестинцами. При этом важно, чтобы политический процесс отталкивался от международных решений и уже достигнутых договоренностей и пониманий сторон", - подчеркнул он.

"Видим задачу сегодняшнего заседания в том, чтобы подтвердить международно-правовую базу палестино-израильского урегулирования, в первую очередь - принцип "двух государств", реализация которого призвана привести к созданию палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем. Не должны забываться и такие аспекты окончательного статуса как беженцы, водные ресурсы, статус святынь трех мировых религий в Иерусалиме. Учитываем и то, что арабские страны сохраняют приверженность своей инициативе", - отметил Лавров.

По его словам, "при этом сами стороны должны четко придерживаться взятых на себя обязательств по отказу от односторонних шагов, предвосхищающих окончательный статус: прекратить поселенческую деятельность, демонтаж палестинских жилищ, окончательно снять с повестки дня планы аннексии, положить конец насилию и совместно бороться с терроризмом".

"Нет сомнения, что многое будет зависеть от хода и результатов межпалестинского диалога. Россия совместно с египетскими партнерами оказывает содействие палестинским организациям в обретении единства на платформе Организации Освобождения Палестины. В этом - ключ к реализации национальных чаяний палестинцев на основе одобренных в ООН предложений "квартета" международных посредников", - отметил он.

"Мы выступаем за то, чтобы ближневосточный "квартет" международных посредников заработал активнее. Ведь речь идет об уникальном посредническом механизме, одобренном резолюциями СБ. Он способен и должен сыграть свою роль в налаживании прямых палестино-израильских переговоров", - подчеркнул глава МИД РФ.

"Россия предложила, чтобы первая фаза таких переговоров началась без предварительных условий, чтобы стороны сами без давления извне смогли бы договориться о взаимоприемлемой основе двустороннего диалога. Исторический опыт доказывает: устойчивое решение любого конфликта возможно только тогда, когда протагонисты ведут переговорный процесс на взаимоприемлемой платформе. Со своей стороны продолжим работу на данном направлении со всеми заинтересованными сторонами в регионе, в СБ, в рамках "квартета международных посредников". Настроены на плотные взаимодействия с нашими коллегами по данному формату - ООН, США, ЕС. Готовы к подключению региональных игроков", - добавил Лавров.