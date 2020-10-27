Шойгу заявил о напряженной обстановке у западных границ РФ и Белоруссии

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Обстановка на границе Союзного государства со странами НАТО остается неспокойной, обеспечение безопасности является приоритетом для Минобороны РФ, заявил глава министерства Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии.

"По-прежнему неспокойная обстановка сохраняется на западных рубежах Союзного государства, где НАТО продолжает наращивать свое передовое присутствие", - сказал он во вторник на проходящем по видеосвязи заседании.

"В условиях сложившейся военно-политической обстановки в регионе, а также новых вызовов и угроз, прежде всего со стороны международного терроризма, Минобороны России рассматривает обеспечение военной безопасности Союзного государства в числе своих приоритетных задач", - добавил Шойгу.

По его словам, НАТО совершенствует военную инфраструктуру, запасает материально-технические средства, вооружения и военную технику у границ Союзного государства.

Министр отметил, что сегмент американской противоракетной обороны усиливается, ее пусковые установки могут использоваться и для ударного оружия. "Несмотря на пандемию, не снижается интенсивность военных учений блока", - заявил Шойгу.

В свою очередь министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что в странах, граничащих с Белоруссией, растет количество учений НАТО, увеличивается присутствие армии США. "За последние годы ротационная группировка НАТО в соседних с Беларусью странах выросла более чем в 17 раз и достигла 10 тысяч военнослужащих", - сказал Хренин.