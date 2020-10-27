Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:33Заразились
на 27.10В России 1 547 774+16 550В мире 43 483 973+493 261

В НКР заявили об ударе Азербайджана по селу в Мартунинском районе

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - ВС Азербайджана днем 27 октября обстреляли кассетными снарядами РСЗО "Смерч" жилые кварталы села Ннги Мартунинского района Карабаха, где укрывалось большое количество мирных жителей, временно перемещенных из ряда других общин, сообщил омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Артак Бегларян.

"В результате удара пострадали три женщины, а также был полностью разрушен один дом, другие дома и инфраструктура общины повреждены в той или иной степени. Учитывая, что в общине нет никаких военных объектов, использование противником кассетных боеприпасов оценивается как преднамеренное таргетирование гражданского населения", - говорится в заявлении Бегларяна, распространенном во вторник.

Омбудсмен призвал международное сообщество и правозащитные организации незамедлительно принять меры.

Ранее помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев сообщил, что в результате ракетного обстрела армянскими военными Бардинского района четыре человека погибли и 13 получили ранения.

Армения Азербайджан Нагорный Карабах

Новости
Пандемия коронавируса

К протестам бизнеса против карантина в Италии присоединились радикалы

Трамп нашел опрос, по результатам которого он опережает Байдена

Премьер Белоруссии счел общенациональную забастовку не состоявшейся

Премьер Белоруссии счел общенациональную забастовку не состоявшейся

Кадыров обвинил Макрона в вынуждении людей к преступлениям

Кадыров обвинил Макрона в вынуждении людей к преступлениям

Лукашенко потребовал выгонять из вузов оппозиционных студентов

Лукашенко обвинил протестующих в переходе к терроризму

Лукашенко обвинил протестующих в переходе к терроризму

Ученые выдвинули новую версию причин "сонной болезни" в казахстанском Калачи

Баку сообщил о нарушениях режима прекращения огня со стороны Еревана

Что случилось этой ночью: вторник, 27 октября

Новая судья Верховного суда США Барретт приведена к присяге

Новая судья Верховного суда США Барретт приведена к присяге
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');