В НКР заявили об ударе Азербайджана по селу в Мартунинском районе

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - ВС Азербайджана днем 27 октября обстреляли кассетными снарядами РСЗО "Смерч" жилые кварталы села Ннги Мартунинского района Карабаха, где укрывалось большое количество мирных жителей, временно перемещенных из ряда других общин, сообщил омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Артак Бегларян.

"В результате удара пострадали три женщины, а также был полностью разрушен один дом, другие дома и инфраструктура общины повреждены в той или иной степени. Учитывая, что в общине нет никаких военных объектов, использование противником кассетных боеприпасов оценивается как преднамеренное таргетирование гражданского населения", - говорится в заявлении Бегларяна, распространенном во вторник.

Омбудсмен призвал международное сообщество и правозащитные организации незамедлительно принять меры.

Ранее помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев сообщил, что в результате ракетного обстрела армянскими военными Бардинского района четыре человека погибли и 13 получили ранения.