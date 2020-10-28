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Хакеры атаковали сайт предвыборной кампании Трампа

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа сообщил об атаке, совершенной на сайт кампании.

"Ранее этим вечером сайт кампании Трампа был выведен из строя, и мы работаем с правоохранительными органами, чтобы выяснить источник атаки", – сообщил директор по коммуникациям предвыборной кампании Трампа Тим Мертоу в твиттере.

Он отметил, что злоумышленники не получили доступ ни к какой конфиденциальной информации.

Работа сайта восстановлена, добавил он.

США Дональд Трамп

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