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Хитроу уступил аэропорту Шарль де Голль звание крупнейшего в Европе

Хитроу уступил аэропорту Шарль де Голль звание крупнейшего в Европе
Фото: Reuters

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Лондонский Хитроу впервые в истории перестал быть крупнейшим аэропортом Европы, его обогнал парижский Шарль де Голль.

В январе-сентябре Хитроу обслужил 18,97 млн пассажиров, в то время как у парижского аэропорта этот показатель составил 19,27 млн, говорится в сообщении лондонской воздушной гавани.

На третьем месте находится амстердамский Схипхол (17,6 млн пассажиров), следующую позицию занимает аэропорт Франкфурта (16,16 млн).

В связи с низким пассажиропотоком Хитроу с начала текущего года получил убыток в 1,5 млрд фунтов стерлингов, а выручка в третьем квартале упала на 72% относительно аналогичного периода прошлого года - до 239 млн фунтов, сообщает The Guardian.

Вторая волна коронавируса COVID-19 заставила лондонский аэропорт ухудшить прогноз перевозок на 2020 год до 22,6 млн пассажиров и на следующий год до 37,1 млн. В июне ожидалось, что эти показатели будут составлять соответственно 29,2 млн и 62,8 млн человек. По итогам 2019 года Хитроу обслужил 81 млн пассажиров.

Руководство Хитроу жестко раскритиковало правительство за "медленный прогресс" в установлении режима тестирования на коронавирус для пассажиров, в результате чего ухудшается его конкурентоспособность по сравнению с другими аэропортами. На прошлой неделе лондонский аэропорт открыл первый центр экспресс-тестирования для пассажиров, путешествующих в Гонконг, но отсутствие аналогичных тестов для остальных путешественников означает, что многие из них подлежат карантину по прибытии в Великобританию или другие страны.

Хитроу Шарль де Голль

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