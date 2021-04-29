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Аэропорт Хитроу потерял $459 млн за I квартал 2021 года

Аэропорт Хитроу потерял $459 млн за I квартал 2021 года
Фото: Leon Neal/Getty Images

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейший аэропорт Великобритании Хитроу потерял $459 млн (329 млн фунтов стерлингов) за первые три месяца 2021 года. Общие убытки аэропорта с начала пандемии составили 2,4 млрд фунтов стерлингов. Об этом сообщает BBC News.

За I квартал 2021 года через Хитроу прошли 1,7 млн пассажиров, что на 91% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Директор аэропорта Джон Холланд-Кей сказал, что на убытки повлияла пандемия коронавируса. Он также указал, что объем перевезенных грузов также снизился на 23% по сравнению с 2019 годом. Холланд-Кей выразил надежду, что ситуация улучшится после снятия ограничений, связанных с коронавирусом и восстановлением экономики.

Он отметил, что возобновление зарубежных поездок с 17 мая поможет оживить экономику и увеличить поток пассажиров. Но директор аэропорта полагает, что пройдет еще много времени, прежде чем количество поездок достигнет уровня, существовавшего до пандемии. Если в 2019 году через Хитроу прошел 81 млн пассажиров, то в этом году Холланд-Кей рассчитывает, что аэропорт примет от 13 до 36 миллионов человек.

В октябре прошлого года Хитроу впервые в истории перестал быть крупнейшим аэропортом Европы. Его обогнал парижский Шарль де Голль. В январе-сентябре 2020 года Хитроу обслужил 18,97 млн пассажиров, в то время как у парижского аэропорта этот показатель составил 19,27 млн.

Хитроу Великобритания

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