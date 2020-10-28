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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:05Заразились
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Глава ЕК объявила, что ЕС находится в центре второй волны пандемии

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Евросоюз находится в центре второй волны пандемии COVID-19, заявила в среду председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Все больше людей заражают других. Не далее, как на прошлой неделе, число подтвержденных случаев заражения в Европе оценивалось в 1,1 млн", - сказала глава ЕК на пресс-конференции в Брюсселе.

"Ситуация сложная, очень сложная. Но мы все еще в состоянии сдержать распространение вируса, если все будем подходить к этому ответственно. (...) Мы должны непременно сдержать этот вирус до того, как мы будем располагать вакцинами и лучшими средствами для защиты здоровья всех", - продолжила фон дер Ляйен.

Меры ЕС по борьбе с коронавирусом

Она перечислила меры, принятые Еврокомиссией с начала пандемии для усиления возможностей борьбы против коронавируса и лучшей координации действий в Евросоюзе.

При этом председатель ЕК объявила о планируемых дополнительных шагах, включающих дальнейшее улучшение координации в области обмена информацией, тестирования населения, медицинского оборудования, перемещения людей и стратегии вакцинации.

Вопросу лучшей координации, отметила фон дер Ляйен, будет посвящено совещание онлайн в четверг, 29 октября, глав государств и правительств стран ЕС. Еврокомиссия предполагает, в частности, призвать к более тесному взаимодействию в сфере обмена данными на основе Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC). Также планируется создание европейской платформы национальных научных советников по COVID-19.

"Мы будем рекомендовать стратегию эффективных и скоординированных тестов и предложим увеличение мощностей для проведения тестов. (...) Что касается нас, мы мобилизуем теперь 100 млн евро в рамках инструмента чрезвычайной помощи для закупки экспресс-тестов, которые затем распределим среди государств-членов", - сообщила глава ЕК. По ее словам, для этого будет запущен единый государственный рынок.

Подготовка к вакцинации

Она также подчеркнула важность подготовки к кампании вакцинации от коронавируса. Еврокомиссия предлагает продлить на полгода освобождение от НДС вакцин и наборов для проведения тестов, уточнила фон дер Ляйен.

"В соответствии с нашей стратегией вакцинации от 15 октября мы обращаемся с призывом к государствам-членам, чтобы они уже приготовили планы национальных вакцинаций и чтобы эти планы теперь были изучены на уровне Европейского союза. Мы должны быть готовы к поступлению первых вакцин. Предстоит многое сделать, принять во внимание огромное количество вопросов, чтобы можно было корректно осуществить распределение вакцин", - сказала глава Еврокомиссии.

Она, в частности, указала на важность определения групп для приоритетной вакцинации. "И есть аспект, по которому я хочу высказаться абсолютно ясно: не будет компромиссов в том, что касается надежности вакцин", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Глава ЕК также отметила, что для всех должен быть обеспечен всеобщий и справедливый доступ к вакцинам.

Хроника 09 января – 28 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия Коронавирус ЕС

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