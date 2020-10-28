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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:55Заразились
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Глава ЕК допустила старт COVID-вакцинации в Евросоюзе в апреле

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Вакцинация от коронавируса в Европейском союзе может начаться в апреле следующего года. С таким прогнозом выступили в среду на видео-пресс-конференции глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и ее специальный советник, микробиолог Питер Пиот (Peter Piot).

"По оптимистическому сценарию мы можем ежемесячно поставлять от 20 до 50 млн доз (вакцин) для граждан Европы, поставки могут начаться уже в апреле", - сказала глава Еврокомиссии.

Она заявила, что "ситуация очень серьезна во всех странах" ЕС. "Вирус быстро распространяется по Европе. Мы уже глубоко находимся во второй волне. На сегодня в Европе заражено более 1,1 млн человек, и наши прогнозы таковы, что эта цифра быстро увеличится в последующие 2-3 недели", - сказала фон дер Ляйен.

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При этом она отметила, что "люди все больше и больше пресыщены мерами, предпринимаемыми для борьбы с вирусом, они платят очень высокую цену - социальную и экономическую". По словам главы Еврокомиссии, ограничения личной свободы, введенные для борьбы с пандемией, "оказали влияние на психику многих", но сейчас не время их ослаблять.

В свою очередь ее советник Пиот заявил, что "ситуация очень серьезна и будет еще хуже, если мы не предпримем срочно более серьезных мер". "На прошлой неделе смертность от коронавируса увеличилась на 1/3, чем это было раньше - тысяча европейцев умирает от вируса ежедневно", - сказал он.

"Если мы слишком расслабимся, у нас будет третья волна и, возможно, с даже большей смертностью", - добавил Пиот. Он сообщил, что на испытании находятся 11 вакцин. "Я надеюсь, что до конца года мы будем знать, насколько они эффективны. Благодаря договоренностям с компаниями, которые занимаются разработкой этих вакцин, все граждане будут иметь доступ к этим вакцинам", - сказал советник главы Еврокомиссии.

Вместе с тем он подчеркнул, что необходимы гарантии эффективности и безопасности данных препаратов. "Необходимо клиническое тестирование, к которому привлечено 30-60-100 тысяч людей, и мы должны гарантировать, что она (вакцина) защищает всех, включая пожилых, которые наиболее уязвимы и могут умереть", - заявил Пиот.

Он признал, что неизвестно, на какой период вакцина обеспечит иммунитет. "Мы не знаем, как долго будет длиться иммунитет - год, пять, десять, до конца дней - мы этого просто не знаем", - отметил Пиот.

Хроника 09 января – 28 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Урсула фон дер Ляйен Питер Пиот Евросоюз Еврокомиссия Коронавирус

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