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Цукерберг заявил, что Facebook не может пресечь вмешательство в выборы в США

Цукерберг заявил, что Facebook не может пресечь вмешательство в выборы в США
Марк Цукерберг
Фото: Reuters

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Социальные сети в США, в частности, Facebook, не могут помешать попыткам вмешательства России в американские президентские выборы, заявил в среду основатель компании Марк Цукерберг.

"Мы не можем остановить такие страны, как Россия, от попыток вмешаться в выборы", - заявил Цукерберг в ходе слушаний в Сенате.

"Но мы создали системы, которые обеспечивают возможность гораздо более скорого выявления случаев, когда они предпринимают попытки (вмешательства в выборы) ", - добавил Цукерберг, отметив, что это должно вселить в жителей страны "высокую степень доверия".

При этом он подчеркнул, что только правительство США может "с помощью соответствующих рычагов дать отпор" попыткам российского вмешательства.

В сентябре компания Facebook по наводке ФБР удалила сеть аккаунтов и страниц, имеющих отношение к РФ и Агентству интернет-исследований. По данным Facebook, создатели сети пыталась внушить аудитории радикально левые взгляды и публиковали критику в адрес как кандидата от республиканцев на будущих выборах президента Дональда Трампа, так и его соперника от демократов бывшего вице-президента США Джо Байдена.

В октябре прошлого года Цукерберг заявлял, что Россия, Иран и Китай предпринимают попытки по оказанию влияния на выборы 2020 года.

"В настоящее время мы видим, как Россия, Иран и Китай все активнее и, используя все более изощренные тактики, пытаются вмешаться в выборы", - сказал Цукерберг в интервью телеканалу NBC News, говоря о президентских выборах 2020 года.

Выборы в США состоятся 3 ноября. За пост президента ведут борьбу представитель республиканцев президент США Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.

Facebook США

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